WinkДетямДвенадцать месяцев (1973)Актёры и съёмочная группа сериала «Двенадцать месяцев (1973)»
Актёры и съёмочная группа сериала «Двенадцать месяцев (1973)»
Режиссёры
Актёры
Актёрпрофессор
Николай Волков
Актрисадочка
Марина Мальцева
Актрисагофмейстерина
Татьяна Пельтцер
Актёрвосточный посол
Лев Лемке
Актёрначальник королевской стражи
Константин Адашевский
Актёрлетний месяц
Владимир Костин
Актёросенний месяц
Сергей Дворецкий
Актёрглашатай
Константин Григорьев
Актёрстарый солдат
Леонид Куравлёв
Актрисамачеха