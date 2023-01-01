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Детям
Двенадцать месяцев (1973)
Актёры и съёмочная группа сериала «Двенадцать месяцев (1973)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Двенадцать месяцев (1973)»

Режиссёры

Анатолий Граник

Анатолий Граник

Режиссёр

Актёры

Николай Волков

Николай Волков

Актёрпрофессор
Марина Мальцева

Марина Мальцева

Актрисадочка
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

Актрисагофмейстерина
Лев Лемке

Лев Лемке

Актёрвосточный посол
Константин Адашевский

Константин Адашевский

Актёрначальник королевской стражи
Владимир Костин

Владимир Костин

Актёрлетний месяц
Сергей Дворецкий

Сергей Дворецкий

Актёросенний месяц
Константин Григорьев

Константин Григорьев

Актёрглашатай
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

Актёрстарый солдат
Ольга Викланд

Ольга Викланд

Актрисамачеха

Сценаристы

Анатолий Граник

Анатолий Граник

Сценарист

Операторы

Ростислав Давыдов

Ростислав Давыдов

Оператор

Композиторы

Надежда Симонян

Надежда Симонян

Композитор