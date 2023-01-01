Кортик
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Кортик

Кортик (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

9.11954, Кортик
Приключения83 мин18+

О фильме

Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасного преступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика...

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Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кортик»