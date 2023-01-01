Кортик (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасного преступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика...
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СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- ВВРежиссёр
Владимир
Венгеров
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- ГХАктёр
Герман
Хованов
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- АТАктёр
Аркадий
Толбузин
- БААктёр
Борис
Аракелов
- НРАктриса
Наталья
Рашевская
- ВШАктёр
Володя
Шахмаметьев
- КААктёр
Константин
Адашевский
- ИКАктёр
Игорь
Каспаров
- АРСценарист
Анатолий
Рыбаков
- ИГСценарист
Иннокентий
Гомелло
- ПНПродюсер
Петр
Никашин
- ЕММонтажёр
Евгений
Маханьков
- ВЛОператор
Вениамин
Левитин
- БАКомпозитор
Борис
Арапов