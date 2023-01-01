Рафферти (сериал, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

По одноименному роману Лайнела Уайта. История профсоюзного лидера Джека Рафферти - история жизни и карьеры человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего двум богам - большому бизнесу и преступному миру.



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