Рафферти
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Рафферти

Рафферти (сериал, 1980) смотреть онлайн

9.11980, Рафферти 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По одноименному роману Лайнела Уайта. История профсоюзного лидера Джека Рафферти - история жизни и карьеры человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего двум богам - большому бизнесу и преступному миру.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рафферти»

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