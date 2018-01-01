Рафферти. Серия 3
Wink
Сериалы
Рафферти
1-й сезон
3-я серия

Рафферти (сериал, 1980) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.11980, Рафферти. Серия 3
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По одноименному роману Лайнела Уайта. История профсоюзного лидера Джека Рафферти - история жизни и карьеры человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего двум богам - большому бизнесу и преступному миру.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рафферти»