Рафферти. Серия 1
Wink
Сериалы
Рафферти
1-й сезон
1-я серия

Рафферти (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.11980, Рафферти. Серия 1
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По одноименному роману Лайнела Уайта. История профсоюзного лидера Джека Рафферти - история жизни и карьеры человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего двум богам - большому бизнесу и преступному миру.

Сериал Рафферти 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рафферти»