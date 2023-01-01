Рафферти (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн
9.11980, Рафферти. Сезон 1 3 серии
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сюжет
По одноименному роману Лайнела Уайта. История профсоюзного лидера Джека Рафферти - история жизни и карьеры человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего двум богам - большому бизнесу и преступному миру.
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Инф�ормация
СтранаСССР
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- САРежиссёр
Семён
Аранович
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актриса
Лариса
Малеванная
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- КААктёр
Константин
Адашевский
- Актёр
Владимир
Зельдин
- АРАктёр
Алексей
Рессер
- ЮСАктёр
Юрис
Стренга
- СНСценарист
Семен
Нагорный
- ДКПродюсер
Дмитрий
Коптев
- АКПродюсер
Александр
Капица
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Соколов
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- АККомпозитор
Александр
Кнайфель