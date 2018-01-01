Браслет-2 (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Браслет-2
В годы гражданской войны ипподромный рысак — блестящий бегун и любимец публики Браслет-2 становится обыкновенной гужевой лошадью по кличке Злодей. После тяжелых испытаний, контузии и длительного лечения рысак снова с триумфом выступил на скачках под своим прежним именем. Но эти бега оказались для него последними.

