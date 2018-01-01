Браслет-2 (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
1968, Браслет-2
Драма69 мин18+
О фильме
В годы гражданской войны ипподромный рысак — блестящий бегун и любимец публики Браслет-2 становится обыкновенной гужевой лошадью по кличке Злодей. После тяжелых испытаний, контузии и длительного лечения рысак снова с триумфом выступил на скачках под своим прежним именем. Но эти бега оказались для него последними.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛЦРежиссёр
Лев
Цуцульковский
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ВВАктёр
Владимир
Воробьев
- Актёр
Василий
Ливанов
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ПСАктёр
Пров
Садовский
- ВТАктёр
Владимир
Труханов
- КААктёр
Константин
Адашевский
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- ФБАктёр
Федор
Балакирев
- ВБАктёр
Виталий
Бобров
- ВМСценарист
Вадим
Михайлов
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- Актёр дубляжа
Олег
Басилашвили
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- МККомпозитор
Мурад
Кажлаев