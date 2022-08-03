Усатый нянь
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Детям
Усатый нянь

Усатый нянь (фильм, 1977) смотреть онлайн

9.61977, Усатый нянь
Комедия, Семейный70 мин0+

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О фильме

Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Усатый нянь»