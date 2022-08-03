Усатый нянь (фильм, 1977) смотреть онлайн

Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети...

