Усатый нянь (фильм, 1977) смотреть онлайн
9.61977, Усатый нянь
Комедия, Семейный70 мин0+
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О фильме
Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- СПАктёр
Сергей
Проханов
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ЕУАктриса
Елизавета
Уварова
- ММАктриса
Марина
Матвеенко
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- АСАктёр
Александр
Сажин
- ВКАктёр
Валерий
Кисленко
- Актёр
Сергей
Бачурский
- ФКАктёр
Феликс
Кроль
- ВААктёр
Вадим
Александров
- АМСценарист
Александр
Мишарин
- АВСценарист
Андрей
Вейцлер
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- ТГХудожница
Тамара
Горшенина
- ЛРОператор
Лев
Рогозин
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников