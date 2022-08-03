Веселое волшебство
Wink
Детям
Веселое волшебство

Веселое волшебство (фильм, 1969) смотреть онлайн

8.81969, Веселое волшебство
Фэнтези, Семейный64 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что нашла «кащееву траву», способную расколдовать Василису Прекрасную. Об этом девочке поведала старая уборщица Акулина Ивановна, которая в другой жизни была Бабой-Ягой. Верхом на метле они вылетают из окна библиотеки в сказочный мир. Но в сказках, как и в жизни, всe часто оказывается не тем, чем кажется. Поэтому девочке предстоит принять ряд трудных решений, от которых будет зависеть не только ее жизнь, но и благополучие волшебной страны.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb