Я родом из детства (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.91966, Я родом из детства
Драмы, Военные89 мин12+
Сюжет
Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны впервые перенес тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и стремление к счастью. Герои фильма — мальчишки Игорь и Женька — живут в прифронтовом городе и ждут отцов, братьев и сестер...
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Туров
- Актриса
Нина
Ургант
- ЭДАктёр
Эдуард
Довнар
- ВЗАктёр
Валерий
Зубарев
- ГСАктриса
Галина
Супрунова
- СТАктриса
Светлана
Турова
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- РГАктриса
Рита
Гладунко
- ЕТАктёр
Евгений
Ташков
- АААктриса
Арина
Алейникова
- ГШСценарист
Геннадий
Шпаликов
- АЖПродюсер
Аким
Жук
- ЕАМонтажёр
Е.
Аксененко
- АКОператор
Александр
Княжинский
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов