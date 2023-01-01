Я родом из детства (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны впервые перенес тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и стремление к счастью. Герои фильма — мальчишки Игорь и Женька — живут в прифронтовом городе и ждут отцов, братьев и сестер...



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