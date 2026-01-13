Четвертый (фильм, 1973) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Столпер
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Александр
Кайдановский
- ССАктёр
Сергей
Сазонтьев
- Актёр
Юрий
Соломин
- Актриса
Татьяна
Васильева
- МЛАктёр
Марис
Лиепа
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- КССценарист
Константин
Симонов
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- ВЯМонтажёр
Валентина
Янковская
- ВЖОператор
Валентин
Железняков
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель