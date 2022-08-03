Единственная... (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Муж узнает об изменах жены и пытается разобраться в себе. Классика советского кино, фильм «Единственная…» — драма Йосифа Хейфица о том, можно ли простить предательство любимой.



Главный герой возвращается в родной город после службы по срочному контракту. Он счастлив снова оказаться дома и предвкушает встречу с женой и дочкой. Однако его надежды разбиваются о реальность. От знакомых герой узнает, что супруга, пока его не было рядом, крутила романы на стороне. Его Танюша твердит, что другие мужчины ничего не значат, и поначалу он решает оставить проступки любимой в прошлом. Но боль в душе так и не унимается, так что обманутый муж подает на развод. Жизнь рушится, и он, не в силах справиться с чувствами, вновь и вновь приходит к ней, единственной…



Сможет ли герой пережить семейную трагедию? Елена Проклова, Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий в драме о любви и верности — смотреть фильм «Единственная…» можно онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

