Единственная...
Wink
Фильмы
Единственная...
9.11975, Единственная...
Драма90 мин18+

Единственная... (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Муж узнает об изменах жены и пытается разобраться в себе. Классика советского кино, фильм «Единственная…» — драма Йосифа Хейфица о том, можно ли простить предательство любимой.

Главный герой возвращается в родной город после службы по срочному контракту. Он счастлив снова оказаться дома и предвкушает встречу с женой и дочкой. Однако его надежды разбиваются о реальность. От знакомых герой узнает, что супруга, пока его не было рядом, крутила романы на стороне. Его Танюша твердит, что другие мужчины ничего не значат, и поначалу он решает оставить проступки любимой в прошлом. Но боль в душе так и не унимается, так что обманутый муж подает на развод. Жизнь рушится, и он, не в силах справиться с чувствами, вновь и вновь приходит к ней, единственной…

Сможет ли герой пережить семейную трагедию? Елена Проклова, Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий в драме о любви и верности — смотреть фильм «Единственная…» можно онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Единственная...»