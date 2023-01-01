Маленькая Вера (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Маленькая Вера протестует против консервативного общества. Прорывной фильм 80-х о конфликте поколений.
Вера заканчивает школу и свое время тратит на гулянки, подруг и парней. Родители хватаются за голову от поведения дочери: сначала они находят у нее иностранную валюту, а п�оследней каплей становится знакомство девушки со студентом Сергеем. Невероятный вечер, удивительный мужчина — юная Вера просто без ума от более взрослого молодого человека. Однако ее родители, обычные люди из провинции, не понимают провокационных увлечений дочери. К тому же брат Веры утверждает, что репутация Сергея оставляет желать лучшего. Но девушке все равно — Вера готова назло всем выйти замуж за мужчину своей мечты.
Чем закончится этот бунт против «всего скучного и серьезного»? Наталья Негода и Андрей Соколов в культовой мелодраме своего времени — фильм «Маленькая Вера» 1988 года смотрите онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Василий
Пичул
- ННАктриса
Наталья
Негода
- Актёр
Андрей
Соколов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- АНАктёр
Александр
Негреба
- АТАктриса
Александра
Табакова
- АФАктёр
Андрей
Фомин
- АМАктёр
Александр
Миронов
- Актёр
Александр
Леньков
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- МХСценарист
Мария
Хмелик
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ЮППродюсер
Юрий
Пробер
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- ВМКомпозитор
Владимир
Матецкий