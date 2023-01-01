Маленькая Вера (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маленькая Вера протестует против консервативного общества. Прорывной фильм 80-х о конфликте поколений.



Вера заканчивает школу и свое время тратит на гулянки, подруг и парней. Родители хватаются за голову от поведения дочери: сначала они находят у нее иностранную валюту, а п�оследней каплей становится знакомство девушки со студентом Сергеем. Невероятный вечер, удивительный мужчина — юная Вера просто без ума от более взрослого молодого человека. Однако ее родители, обычные люди из провинции, не понимают провокационных увлечений дочери. К тому же брат Веры утверждает, что репутация Сергея оставляет желать лучшего. Но девушке все равно — Вера готова назло всем выйти замуж за мужчину своей мечты.



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