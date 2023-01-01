Координаты смерти (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.11986, Координаты смерти
Драмы, Военные74 мин18+
Сюжет
Вьетнамская война. Американские войска убивают мирное население и бомбят города. Многие северовьетнамские порты заминированы, а европейским судам выставлен ультиматум: возвращаться домой. Команда корабля «Челябинск» из СССР отказывается подчиняться. На борту – возвратившийся на родину са�пeр-вьетнамец Фонг и строитель мостов Илья. Моряки помогают местным коммунистам, а после встречают Кэт Френсис, американскую актрису, которая приехала на фронт, чтобы рассказать соотечественникам правду о войне.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb