После войны — мир (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.31988, После войны — мир
Драмы, Советские71 мин12+
Сюжет
Городок под Тулой восстанавливается после ужасов Великой Отечественной войны. Женщины и мужчины трудятся в шахте, тогда как молодежь, подавленная разрухой, шатается без дела и сбивается в банды. Семнадцатилетний Зверь – главарь местной преступности, которого боятся и стремятся обходить стороной. Вот только однажды он совершает непростительную ошибку.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АНРежиссёр
Анатолий
Никитин
- АКАктёр
Александр
�Куличков
- ОМАктёр
Олег
Моторин
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ВБАктёр
Виталий
Базин
- ЛДАктриса
Людмила
Давыдова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ГВАктёр
Геннадий
Воронин
- АКАктёр
Александр
Карин
- НСАктёр
Николай
Сектименко
- НСАктриса
Наталья
Смолянинова
- ВЗСценарист
Валерий
Залотуха
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- АЧОператор
Алексей
Чардынин
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош