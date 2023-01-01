После войны — мир
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После войны — мир

После войны — мир (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.31988, После войны — мир
Драмы, Советские71 мин12+

Сюжет

Городок под Тулой восстанавливается после ужасов Великой Отечественной войны. Женщины и мужчины трудятся в шахте, тогда как молодежь, подавленная разрухой, шатается без дела и сбивается в банды. Семнадцатилетний Зверь – главарь местной преступности, которого боятся и стремятся обходить стороной. Вот только однажды он совершает непростительную ошибку.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb