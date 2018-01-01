WinkФильмыШестое июляАктёры и съёмочная группа фильма «Шестое июля»
Актёры и съёмочная группа фильма «Шестое июля»
Режиссёры
Актёры
АктёрВладимир Ильич Ленин
Юрий Каюров
АктёрЯков Михайлович Свердлов
Владимир Татосов
АктрисаМария Александровна Спиридонова
Алла Демидова
АктёрФеликс Эдмундович Дзержинский
Василий Лановой
АктёрГеоргий Васильевич Чичерин
Борис Рыжухин
АктёрВладимир Дмитриевич Бонч-Бруевич
Георгий Куликов
АктёрНиколай Ильич Подвойский
Владимир Самойлов
АктёрАндрей Лукич Колегаев
Иван Соловьев
АктёрПрош Прошьян
Армен Джигарханян
АктёрВячеслав Николаевич Александрович
Юрий Назаров
АктёрДмитрий Попов
Александр Январев
АктёрЯков Блюмкин
Вячеслав Шалевич
АктёрДонат Черепанов
Григорий Острин
АктёрБорис Камков
Андрей Крюков
Актёрчлен ЦК партии левых эсеров
Сергей Десницкий
АктёрЮрий Саблин
Геннадий Барков
АктёрВильгельм Мирбах
Николай Волков
АктёрЦюрупа
Леонид Марков
АктёрГорбунов
Владимир Горелов
АктёрДанишевский
Юрис Плявиньш
АктёрВацетис
Харий Лиепиньш
АктёрАлександров
Сергей Плотников
АктёрАнатолий Васильевич Луначарский
Родион Александров
АктёрФрунзе
Роман Хомятов
АктрисаИнесса Арманд
Нина Веселовская
АктёрКарпов
Евгений Буренков
АктёрЯков Петерс
Олег Мокшанцев
АктёрМартын Лацис
Улдис Пуцитис
АктёрКарахан
Александр Ширвиндт
АктёрБеленький
Леонид Евтифьев
Актёркомендант Кремля
Виктор Шульгин
Актёр
Виллор Кузнецов
Актёр
Борис Химичев
Актёр
Рогволд Суховерко
Актёр
Зиновий Высоковский
Актёр
Николай Романов
Актёр
Василий Корзун
Актёр
Дмитрий Орловский
Актёр
Виктор Селезнев
Актёрсоветник посольства Германии
Хайнц Браун
Актёр
Герман Коваленко
АктёрФедор
Александр Лукьянов
Актёр
Виктор Маркин
Актёр
Роберт Даглиш
Актёр
Владимир Гостюхин
Актёр
Михаил Калинкин
Актёр
Леонид Зверинцев
Актёр
Иван Бондарь
Актёр
Борис Кудрявцев
Актёр