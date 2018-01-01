Wink
Шестое июля
Актёры и съёмочная группа фильма «Шестое июля»

Режиссёры

Юлий Карасик

Режиссёр

Актёры

Юрий Каюров

АктёрВладимир Ильич Ленин
Владимир Татосов

АктёрЯков Михайлович Свердлов
Алла Демидова

АктрисаМария Александровна Спиридонова
Василий Лановой

АктёрФеликс Эдмундович Дзержинский
Борис Рыжухин

АктёрГеоргий Васильевич Чичерин
Георгий Куликов

АктёрВладимир Дмитриевич Бонч-Бруевич
Владимир Самойлов

АктёрНиколай Ильич Подвойский
Иван Соловьев

АктёрАндрей Лукич Колегаев
Армен Джигарханян

АктёрПрош Прошьян
Юрий Назаров

АктёрВячеслав Николаевич Александрович
Александр Январев

АктёрДмитрий Попов
Вячеслав Шалевич

АктёрЯков Блюмкин
Григорий Острин

АктёрДонат Черепанов
Андрей Крюков

АктёрБорис Камков
Сергей Десницкий

Актёрчлен ЦК партии левых эсеров
Геннадий Барков

АктёрЮрий Саблин
Николай Волков

АктёрВильгельм Мирбах
Леонид Марков

АктёрЦюрупа
Владимир Горелов

АктёрГорбунов
Юрис Плявиньш

АктёрДанишевский
Харий Лиепиньш

АктёрВацетис
Сергей Плотников

АктёрАлександров
Родион Александров

АктёрАнатолий Васильевич Луначарский
Роман Хомятов

АктёрФрунзе
Нина Веселовская

АктрисаИнесса Арманд
Евгений Буренков

АктёрКарпов
Олег Мокшанцев

АктёрЯков Петерс
Улдис Пуцитис

АктёрМартын Лацис
Александр Ширвиндт

АктёрКарахан
Леонид Евтифьев

АктёрБеленький
Виктор Шульгин

Актёркомендант Кремля
Виллор Кузнецов

Актёр
Борис Химичев

Актёр
Рогволд Суховерко

Актёр
Зиновий Высоковский

Актёр
Николай Романов

Актёр
Василий Корзун

Актёр
Дмитрий Орловский

Актёр
Виктор Селезнев

Актёр
Хайнц Браун

Актёрсоветник посольства Германии
Герман Коваленко

Актёр
Александр Лукьянов

АктёрФедор
Виктор Маркин

Актёр
Роберт Даглиш

Актёр
Владимир Гостюхин

Актёр
Михаил Калинкин

Актёр
Леонид Зверинцев

Актёр
Иван Бондарь

Актёр
Борис Кудрявцев

Актёр
Владимир Цоппи

Актёр

Сценаристы

Михаил Шатров

Сценарист

Монтажёры

Мария Карева

Монтажёр

Операторы

Михаил Суслов

Mikhail Suslov
Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Композитор