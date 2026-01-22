Обыкновенный человек (фильм, 1956) смотреть онлайн

Обыкновенный человек
Обыкновенный человек

Обыкновенный человек (фильм, 1956)

1956, Обыкновенный человек
Комедия95 мин12+
О фильме

В центре сюжета - амбициозные интриги: певец Ладыгин стесняется профессии своего внезапно приехавшего друга Свеколкина и представляет его членам своей семьи как крупного ученого; у Ладыгинского племянника Алексея есть невеста Кира, но её мать ссорит ее с женихом, чтобы сосватать за самого певца, разрушив его брак с Верой; Свеколкин убеждает свою дочь, тоже влюбленную в племянника, отступиться от него...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенный человек»