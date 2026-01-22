Обыкновенный человек (фильм, 1956) смотреть онлайн
1956, Обыкновенный человек
Комедия95 мин12+
О фильме
В центре сюжета - амбициозные интриги: певец Ладыгин стесняется профессии своего внезапно приехавшего друга Свеколкина и представляет его членам своей семьи как крупного ученого; у Ладыгинского племянника Алексея есть невеста Кира, но её мать ссорит ее с женихом, чтобы сосватать за самого певца, разрушив его брак с Верой; Свеколкин убеждает свою дочь, тоже влюбленную в племянника, отступиться от него...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Столбов
- Актёр
Василий
Меркурьев
- Актриса
Ирина
Скобцева
- ГКАктёр
Георгий
Куликов
- ЕКАктриса
Евгения
Козырева
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- ПКАктёр
Петр
Константинов
- РМАктриса
Роза
Макагонова
- АПАктриса
Александра
Панова
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- ИБАктёр
Иван
Бычков
- АССценарист
Александр
Столбов
- ЛЛСценарист
Леонид
Леонов
- МРСценарист
Михаил
Ромм
- КБОператор
Константин
Бровин
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- БЧКомпозитор
Борис
Чайковский