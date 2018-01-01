Wink
Обыкновенный человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенный человек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенный человек»

Режиссёры

Александр Столбов

Александр Столбов

Режиссёр

Актёры

Василий Меркурьев

Василий Меркурьев

Актёр
Ирина Скобцева

Ирина Скобцева

Актриса
Георгий Куликов

Георгий Куликов

Актёр
Евгения Козырева

Евгения Козырева

Актриса
Серафима Бирман

Серафима Бирман

Актриса
Петр Константинов

Петр Константинов

Актёр
Роза Макагонова

Роза Макагонова

Актриса
Александра Панова

Александра Панова

Актриса
Валентина Беляева

Валентина Беляева

Актриса
Иван Бычков

Иван Бычков

Актёр

Сценаристы

Александр Столбов

Александр Столбов

Сценарист
Леонид Леонов

Леонид Леонов

Сценарист
Михаил Ромм

Михаил Ромм

Сценарист

Операторы

Константин Бровин

Константин Бровин

Оператор
Вадим Юсов

Вадим Юсов

Оператор

Композиторы

Борис Чайковский

Борис Чайковский

Композитор