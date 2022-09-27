Солдаты
Wink
Фильмы
Солдаты

Солдаты (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

9.11956, Солдаты
Драма, Военный100 мин18+

О фильме

Правдивый советский фильм о трех боевых товарищах, защищающих Родину под Сталинградом. В главных ролях Всеволод Сафонов и Иннокентий Смоктуновский.

1942 год. Солдаты Керженцев, Валега и Иван Седых покидают Харьков и направляются в Сталинград, где местные жители готовятся к отчаянной обороне от немецких захватчиков. По дороге они находят приют у строителя Георгия и его дочери Люси. Несмотря на ссору с хозяином дома, Керженцев начинает испытывать симпатию к девушке, и они решают прогуляться к знаменитому Мамаеву кургану. Молодые люди еще не подозревают, что вскоре на этом месте развернутся самые кровопролитные сражения в истории страны. Сюжет картины основан на автобиографической повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где он рассказывает о своих переживаниях и дружбе с товарищами во время Великой Отечественной войны.

Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть военную драму «Солдаты». Фильм 1956 года доступен онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb