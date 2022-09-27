Правдивый советский фильм о трех боевых товарищах, защищающих Родину под Сталинградом. В главных ролях Всеволод Сафонов и Иннокентий Смоктуновский.



1942 год. Солдаты Керженцев, Валега и Иван Седых покидают Харьков и направляются в Сталинград, где местные жители готовятся к отчаянной обороне от немецких захватчиков. По дороге они находят приют у строителя Георгия и его дочери Люси. Несмотря на ссору с хозяином дома, Керженцев начинает испытывать симпатию к девушке, и они решают прогуляться к знаменитому Мамаеву кургану. Молодые люди еще не подозревают, что вскоре на этом месте развернутся самые кровопролитные сражения в истории страны. Сюжет картины основан на автобиографической повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где он рассказывает о своих переживаниях и дружбе с товарищами во время Великой Отечественной войны.



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