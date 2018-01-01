Wink
Жестокость
Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокость»

Режиссёры

Владимир Скуйбин

Режиссёр

Актёры

Георгий Юматов

АктёрВенька Малышев
Борис Андреев

АктёрЛазарь Баукин
Николай Крючков

Актёр
Александр Суснин

АктёрСанька
Владимир Андреев

АктёрЯков Узелков
Клавдия Хабарова

Актриса
Петр Тимофеев

Актёр
Маргарита Жигунова

АктрисаЮлия Мальцева
Зоя Русина

Актрисадама в ресторане
Владимир Лебедев

Актёр
Николай Парфёнов

Актёрмилиционер
Вячеслав Богачёв

Актёр
Анатолий Кубацкий

Актёр
Николай Погодин

Актёрсотрудник угрозыска
Михаил Трояновский

Актёрфельдшер Роман Фёдорович
Павел Винник

АктёрМикулов
Николай Сморчков

АктёрЦарицын
Игорь Пушкарев

АктёрЕгоров
Евгений Гуров

Актёршарманщик
Виктор Лазарев

Актёрарестованный бандит
Евгений Буренков

Актёрлектор укома Тарасов
Алексей Строев

Актёр
Алексей Коротюков

Актёрсотрудник уголовного розыска

Сценаристы

Павел Нилин

Сценарист

Продюсеры

Валентин Маслов

Продюсер

Монтажёры

Лидия Лысенкова

Монтажёр

Операторы

Тимофей Лебешев

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Композитор