Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокость»

Режиссёры
Актёры
АктёрВенька Малышев
Георгий Юматов
АктёрЛазарь Баукин
Борис Андреев
Актёр
Николай Крючков
АктёрСанька
Александр Суснин
АктёрЯков Узелков
Владимир Андреев
Актриса
Клавдия Хабарова
Актёр
Петр Тимофеев
АктрисаЮлия Мальцева
Маргарита Жигунова
Актрисадама в ресторане
Зоя Русина
Актёр
Владимир Лебедев
Актёрмилиционер
Николай Парфёнов
Актёр
Вячеслав Богачёв
Актёр
Анатолий Кубацкий
Актёрсотрудник угрозыска
Николай Погодин
Актёрфельдшер Роман Фёдорович
Михаил Трояновский
АктёрМикулов
Павел Винник
АктёрЦарицын
Николай Сморчков
АктёрЕгоров
Игорь Пушкарев
Актёршарманщик
Евгений Гуров
Актёрарестованный бандит
Виктор Лазарев
Актёрлектор укома Тарасов
Евгений Буренков
Актёр
Алексей Строев
Актёрсотрудник уголовного розыска