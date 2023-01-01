Визит к Минотавру (сериал, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Следователь прокуратуры Станислав Тихонов приступает к расследованию необычного преступления. Ему предстоит раскрыть ограбление в квартире знаменитого скрипача Льва Полякова. Вначале инцидент выглядит банальной кражей со взломом, пока не выясняется, что пропала легендарная скрипка Страдивари «Санта-Мария». Параллельно развива�ется сюжет из XVII века, где Антонио Страдивари учится у Николо Аманти, открывает мастерскую, пытается добиться признания и привить любовь к делу всей своей жизни сыновьям.



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