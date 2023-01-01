Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Следователю прокуратуры Станиславу Павловичу Тихонову поручают расследовать кражу в квартире прославленного музыканта — скрипача, народного артиста СССР Льва Иосифовича Полякова. Преступление выглядело бы банальной кражей со взломом, если бы не пропажа легендарной скрипки Страдивари «Санта-Мария».



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