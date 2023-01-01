WinkСериалыВизит к Минотавру1-й сезон
Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн
9.51987, Визит к Минотавру. Сезон 1 5 серий
Криминал, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Следователю прокуратуры Станиславу Павловичу Тихонову поручают расследовать кражу в квартире прославленного музыканта — скрипача, народного артиста СССР Льва Иосифовича Полякова. Преступление выглядело бы банальной кражей со взломом, если бы не пропажа легендарной скрипки Страдивари «Санта-Мария».
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эльдор
Уразбаев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ЛНАктёр
Лаймонас
Норейка
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Лев
Борисов
- АВСценарист
Аркадий
Вайнер
- ГВСценарист
Георгий
Вайнер
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- МШПродюсер
Михаил
Шефер
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сафронов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ССХудожник
Сергей
Серебренников
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев