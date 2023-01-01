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Визит к Минотавру
1-й сезон

Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

9.51987, Визит к Минотавру. Сезон 1 5 серий
Криминал, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следователю прокуратуры Станиславу Павловичу Тихонову поручают расследовать кражу в квартире прославленного музыканта — скрипача, народного артиста СССР Льва Иосифовича Полякова. Преступление выглядело бы банальной кражей со взломом, если бы не пропажа легендарной скрипки Страдивари «Санта-Мария».

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Визит к Минотавру»

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