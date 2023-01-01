Визит к Минотавру. Серия 4
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Визит к Минотавру
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Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.51987, Визит к Минотавру. Серия 4
Криминал, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следователь прокуратуры Станислав Тихонов приступает к расследованию необычного преступления. Ему предстоит раскрыть ограбление в квартире знаменитого скрипача Льва Полякова. Вначале инцидент выглядит банальной кражей со взломом, пока не выясняется, что пропала легендарная скрипка Страдивари «Санта-Мария». Параллельно развивается сюжет из XVII века, где Антонио Страдивари учится у Николо Аманти, открывает мастерскую, пытается добиться признания и привить любовь к делу всей своей жизни сыновьям.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Приключения, Криминал, Детективы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Визит к Минотавру»