Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Следователь прокуратуры Станислав Тихонов приступает к расследованию необычного преступления. Ему предстоит раскрыть ограбление в квартире знаменитого скрипача Льва Полякова. Вначале инцидент выгля�дит банальной кражей со взломом, пока не выясняется, что пропала легендарная скрипка Страдивари «Санта-Мария». Параллельно развивается сюжет из XVII века, где Антонио Страдивари учится у Николо Аманти, открывает мастерскую, пытается добиться признания и привить любовь к делу всей своей жизни сыновьям.



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