Визит к Минотавру (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.51987, Визит к Минотавру. Серия 1
Криминал, Детективы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Следователь прокуратуры Станислав Тихонов приступает к расследованию необычного преступления. Ему предстоит раскрыть ограбление в квартире знаменитого скрипача Льва Полякова. Вначале инцидент выгля�дит банальной кражей со взломом, пока не выясняется, что пропала легендарная скрипка Страдивари «Санта-Мария». Параллельно развивается сюжет из XVII века, где Антонио Страдивари учится у Николо Аманти, открывает мастерскую, пытается добиться признания и привить любовь к делу всей своей жизни сыновьям.
Сериал Визит к Минотавру 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эльдор
Уразбаев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ЛНАктёр
Лаймонас
Норейка
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Лев
Борисов
- АВСценарист
Аркадий
Вайнер
- ГВСценарист
Георгий
Вайнер
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- МШПродюсер
Михаил
Шефер
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сафронов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ССХудожник
Сергей
Серебренников
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев