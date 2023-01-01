Москва — Генуя
Wink
Фильмы
Москва — Генуя

Москва — Генуя (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

8.91964, Москва — Генуя
Исторический94 мин18+

О фильме

О первых шагах советской дипломатии на международной конференции в Генуе в 1922 году.

Москва — Генуя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Исторический
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва — Генуя»