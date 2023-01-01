Москва — Генуя (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
8.91964, Москва — Генуя
Исторический94 мин18+
О фильме
О первых шагах советской дипломатии на международной конференции в Генуе в 1922 году.
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СтранаСССР
ЖанрИсторический
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Спешнев
- ПАРежиссёр
Павел
Арманд
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- ГБАктёр
Григорий
Белов
- Актри�са
Людмила
Хитяева
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- СКАктёр
Сергей
Карнович-Валуа
- АГАктёр
Александр
Гречаный
- АССценарист
Алексей
Спешнев
- АБОператор
Андрей
Булинский
- ЛСКомпозитор
Лев
Солин