Главный звездный (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
О приключениях современных мальчиков в разных исторических эпохах, в будущем и прошлом. Ребята пытаются выяснить, кто внес главный вклад в покорение космоса.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- НААктёр
Николай
Александрович
- Актёр
Олег
Табаков
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- Актриса
Александра
Назарова
- ББАктёр
Борис
Баташев
- ГССценарист
Генрих
Сапгир
- ГЦСценарист
Геннадий
Цыферов
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ВБХудожник
Виталий
Бобров
- ИПХудожник
Игорь
Подгорский
- ББХудожник
Борис
Бутаков
- ВАХудожник
Владимир
Арбеков
- ВАХудожник
Виктор
Арсентьев
- АСХудожник
Анатолий
Солин
- СДХудожник
Сергей
Дежкин
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо
- ЭДКомпозитор
Эдисон
Денисов