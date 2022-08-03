Главный звездный (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Главный звездный
Главный звездный
1966
О приключениях современных мальчиков в разных исторических эпохах, в будущем и прошлом. Ребята пытаются выяснить, кто внес главный вклад в покорение космоса.

СССР
Мультфильм
Full HD
19 мин

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

