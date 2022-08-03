Лесная история (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сказка-шутка о том, что за зубами надо постоянно следить и не бояться зубных врачей.
Однажды Мишка наелся мeду. Взвыл от косолапый зубной боли. Собрались вокруг него лесные обитатели, каждый советует, но боль не утихает. Позвали доктора Журавля…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- ЛПРежиссёр
Лев
Позднеев
- ВВАктёр
Владимир
Володин
- Актёр
Георгий
Вицин
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ЛБАктриса
Лариса
Бухарцева
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- АПАктриса
Александра
Панова
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- АИСценарист
Александр
Иванов
- СССценарист
Сергей
Скворцов
- ЛПСценарист
Лев
Позднеев
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ИПХудожница
И.
Прокофьева
- ЕТХудожник
Елена
Танненберг
- ГАХудожник
Гелий
Аркадьев
- ВИМонтажёр
Валентина
Иванова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг