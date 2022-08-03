Лесная история (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Сказка-шутка о том, что за зубами надо постоянно следить и не бояться зубных врачей.

Однажды Мишка наелся мeду. Взвыл от косолапый зубной боли. Собрались вокруг него лесные обитатели, каждый советует, но боль не утихает. Позвали доктора Журавля…

