Лесная история (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

1956, Лесная история
Лесная история (фильм, 1956)

О фильме

Сказка-шутка о том, что за зубами надо постоянно следить и не бояться зубных врачей.
Однажды Мишка наелся мeду. Взвыл от косолапый зубной боли. Собрались вокруг него лесные обитатели, каждый советует, но боль не утихает. Позвали доктора Журавля…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

