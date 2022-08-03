Дюймовочка (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм о девочке, величиной в один дюйм — Дюймовочке. После ряда приключений она находит свою судьбу в стране эльфов.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ЭКАктёр
Эммануил
Каминка
- ИПАктриса
Ирина
Потоцкая
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Никита
Богословский