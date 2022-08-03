Дюймовочка
Wink
Детям
Дюймовочка
9.51964, Дюймовочка
Для самых маленьких, Фэнтези28 мин0+

Дюймовочка (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм о девочке, величиной в один дюйм — Дюймовочке. После ряда приключений она находит свою судьбу в стране эльфов.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb