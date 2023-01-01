Wink
Детям
В стране невыученных уроков
Актёры и съёмочная группа фильма «В стране невыученных уроков»

Актёры и съёмочная группа фильма «В стране невыученных уроков»

Режиссёры

Юрий Прытков

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Мария Виноградова

АктрисаВиктор Перестукин
Николай Литвинов

Николай Литвинов

Актёррадиоприемник
Леонид Харитонов

Леонид Харитонов

Актёркот Кузя
Григорий Шпигель

Григорий Шпигель

АктёрВосклицательный и Вопросительный знаки
Алексей Грибов

Алексей Грибов

АктёрГлагол повелительного наклонения
Клара Румянова

Клара Румянова

АктрисаЗапятая / «География»
Александр Баранов

Александр Баранов

Актёр«Русский язык» / «Арифметика»
Анастасия Георгиевская

Анастасия Георгиевская

Актрисакорова
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёрземлекопы / белый медведь

Сценаристы

Лия Гераскина

Лия Гераскина

Сценарист

Продюсеры

А. Зорина

А. Зорина

Продюсер

Монтажёры

Елена Тертычная

Елена Тертычная

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Нектариос Чаргейшвили

Нектариос Чаргейшвили

Композитор