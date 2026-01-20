Коммунист
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Коммунист

Коммунист (фильм, 1957) смотреть онлайн

9.51957, Коммунист
Драма109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

О рядовом коммунисте Василии Губанове, участнике одной из первых советских строек.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коммунист»