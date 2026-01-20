Коммунист (фильм, 1957) смотреть онлайн
9.51957, Коммунист
Драма109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юлий
Райзман
- ЕУАктёр
Евгений
Урбанский
- СПАктриса
Софья
Павлова
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- БСАктёр
Борис
Смирнов
- АСАктёр
Аркадий
Смирнов
- ВААктёр
Владимир
Адлеров
- ИКАктёр
Иван
Каширин
- ЕБАктёр
Евгений
Быкадоров
- ВГАктёр
Вадим
Гусев
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актриса
Валентина
Владимирова
- МБАктёр
Михаил
Бочаров
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ЮРПродюсер
Юзеф
Рогозовский
- КММонтажёр
Клавдия
Москвина
- ЧЮОператор
Чен
Ю Лан
- АШОператор
Александр
Шеленков
- РЩКомпозитор
Родион
Щедрин