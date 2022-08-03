Огненное детство (фильм, 1976) смотреть онлайн

1919 год, Кубань. Рабочие маленькой железнодорожной станции арестованы захватившими их посeлок белыми за то, что помогали красноармейцам. Им грозит расстрел. Подросток Гришка, его подруга Манька и другие дети арестованных объединяются в отряд «Юнармия», чтобы освободить родителей. С помощью комиссара Саббутина, чудом спасшегося от белых, ребятам удается провести хитроумную операцию и вывести из строя бронепоезд захватчиков.

