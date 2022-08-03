Огненное детство
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Огненное детство

Огненное детство (фильм, 1976) смотреть онлайн

8.31976, Огненное детство
Кино для детей, Для самых маленьких63 мин12+

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О фильме

1919 год, Кубань. Рабочие маленькой железнодорожной станции арестованы захватившими их посeлок белыми за то, что помогали красноармейцам. Им грозит расстрел. Подросток Гришка, его подруга Манька и другие дети арестованных объединяются в отряд «Юнармия», чтобы освободить родителей. С помощью комиссара Саббутина, чудом спасшегося от белых, ребятам удается провести хитроумную операцию и вывести из строя бронепоезд захватчиков.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb