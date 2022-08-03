Огненное детство (фильм, 1976) смотреть онлайн
8.31976, Огненное детство
Кино для детей, Для самых маленьких63 мин12+
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О фильме
1919 год, Кубань. Рабочие маленькой железнодорожной станции арестованы захватившими их посeлок белыми за то, что помогали красноармейцам. Им грозит расстрел. Подросток Гришка, его подруга Манька и другие дети арестованных объединяются в отряд «Юнармия», чтобы освободить родителей. С помощью комиссара Саббутина, чудом спасшегося от белых, ребятам удается провести хитроумную операцию и вывести из строя бронепоезд захватчиков.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЮШРежиссёр
Юрий
Швырев
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- НЮАктёр
Николай
Юдин
- ЕКАктёр
Евгений
Красавцев
- ВААктёр
Владимир
Акимов
- АНАктриса
Анна
Назарьева
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- СРСценарист
Соломон
Розен
- ГМСценарист
Григорий
Мирошниченко
- АМОператор
Александр
Мачильский
- БТКомпозитор
Богдан
Троцюк