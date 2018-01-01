Wink
Фильмы
Огненное детство
Актёры и съёмочная группа фильма «Огненное детство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Огненное детство»

Режиссёры

Юрий Швырев

Юрий Швырев

Режиссёр

Актёры

Юрий Кузьменков

Юрий Кузьменков

АктёрКомиссар
Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин

Актёротец Гриши
Николай Юдин

Николай Юдин

Актёрстарый казак
Евгений Красавцев

Евгений Красавцев

Актёр
Владимир Акимов

Владимир Акимов

Актёр
Анна Назарьева

Анна Назарьева

АктрисаМанька
Даниил Нетребин

Даниил Нетребин

Актёротец Андрея
Алексей Ванин

Алексей Ванин

АктёрЧиканов
Юрий Медведев

Юрий Медведев

АктёрСомов
Станислав Хитров

Станислав Хитров

Актёрстаничный атаман

Сценаристы

Соломон Розен

Соломон Розен

Сценарист
Григорий Мирошниченко

Григорий Мирошниченко

Сценарист

Операторы

Александр Мачильский

Александр Мачильский

Оператор

Композиторы

Богдан Троцюк

Богдан Троцюк

Композитор