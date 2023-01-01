Западня (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советский лейтенант Климченко во время атаки был ранен и попал в плен. Работающий на фашистов Чернов пытается склонить Климченко к измене, и, ничего не добившись, идет на провокацию. Воспользовавшись сведениями из записной книжки лейтенанта, Чернов обращается к советским бойцам по радио от и�мени Климченко и отпускает его к своим в полной уверенности, что его план сработает — и батарея противника сдаст оружие.



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