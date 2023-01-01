Комментарий к прошению о помиловании (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.11988, Комментарий к прошению о помиловании
Драмы, Криминал123 мин18+
Сюжет
Высокопоставленный чиновник, бывший начальник главка и депутат Моссовета, Вячеслав Иванович Тепляков попадает под следствие по обвинению в получении взятки. Смиренно приняв свой приговор, через сутки он должен оказаться в тюремной камере. Но у него есть ещe один день на свободе. Сможет ли Тепляков доказать свою невиновность или обнаружится, что главное его преступление – бездействие?
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Информация
Рейтинг
4.7 IMDb
- ИТРежиссёр
Инна
Туманян
- РААктёр
Рим
Аюпов
- Актриса
Евдокия
Германова
- ЛДАктриса
Людмила
Долгорукова
- РДАктёр
Расми
Джабраилов
- ИКАктёр
Игорь
Кан
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- АМАктёр
Алексей
Михайлов
- ГМАктриса
Галина
Морачева
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- ИТСценарист
Инна
Туманян
- ТГХудожница
Тамара
Горшенина
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев