Комментарий к прошению о помиловании (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Высокопоставленный чиновник, бывший начальник главка и депутат Моссовета, Вячеслав Иванович Тепляков попадает под следствие по обвинению в получении взятки. Смиренно приняв свой приговор, через сутки он должен оказаться в тюремной камере. Но у него есть ещe один день на свободе. Сможет ли Тепляков доказать свою невиновность или обнаружится, что главное его преступление – бездействие?



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