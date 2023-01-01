Комментарий к прошению о помиловании
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Комментарий к прошению о помиловании

Комментарий к прошению о помиловании (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.11988, Комментарий к прошению о помиловании
Драмы, Криминал123 мин18+

Сюжет

Высокопоставленный чиновник, бывший начальник главка и депутат Моссовета, Вячеслав Иванович Тепляков попадает под следствие по обвинению в получении взятки. Смиренно приняв свой приговор, через сутки он должен оказаться в тюремной камере. Но у него есть ещe один день на свободе. Сможет ли Тепляков доказать свою невиновность или обнаружится, что главное его преступление – бездействие?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Криминал, Драмы

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комментарий к прошению о помиловании»

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