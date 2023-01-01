Тайная прогулка (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвов�ать всем...



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