Тайная прогулка (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.91985, Тайная прогулка
Военные, Советские78 мин12+
Сюжет
Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвов�ать всем...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВМРежиссёр
Валерий
Михайловский
- ММАктриса
Мирдза
Мартинсоне
- ММАктёр
Мурат
Мамбетов
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- АТАктёр
Андрей
Троицкий
- АПАктёр
Андрей
Подошьян
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ИААктёр
Иван
Агафонов
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- АИАктёр
Артем
Иноземцев
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- БСОператор
Борис
Середин
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер