Побег (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Пьер Ришар в легкой комедии об адвокате, который по нелепой случайности присоединяется к побегу из тюрьмы.



Жан-Филипп Дюрок — адвокат, защищающий интересы несправедливо обвиненного Марселя Голара. Тому грозит смертная казнь за убийство, которое он не совершал, и во время очередного визита Дюрок заверяет клиента, что обязательно добудет для него помилование у самого президента. Однако именно в этот момент в тюрьме начинается массовый побег. Голар, воспользовавшись моментом, крадет одежду Дюрока и бросается наутек. Дюрок следует за ним, пытаясь уговорить вернуться, но теперь и адвоката подозревают в организации бунта.



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