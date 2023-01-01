Побег (фильм, 1978) смотреть онлайн
Сюжет
Пьер Ришар в легкой комедии об адвокате, который по нелепой случайности присоединяется к побегу из тюрьмы.
Жан-Филипп Дюрок — адвокат, защищающий интересы несправедливо обвиненного Марселя Голара. Тому грозит смертная казнь за убийство, которое он не совершал, и во время очередного визита Дюрок заверяет клиента, что обязательно добудет для него помилование у самого президента. Однако именно в этот момент в тюрьме начинается массовый побег. Голар, воспользовавшись моментом, крадет одежду Дюрока и бросается наутек. Дюрок следует за ним, пытаясь уговорить вернуться, но теперь и адвоката подозревают в организации бунта.
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Информация
Рейтинг
- ЖУРежиссёр
Жерар
Ури
- Актёр
Пьер
Ришар
- ВЛАктёр
Виктор
Лану
- РБАктёр
Раймон
Бюссьер
- КБАктёр
Клод
Броссе
- ЖФАктёр
Жак
Франц
- БРАктриса
Бланш
Равалек
- БГАктёр
Бернар
Гранже
- РДАктёр
Робер
Дальбан
- АКАктёр
Адриен
Кайла-Легран
- ЖУСценарист
Жерар
Ури
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- ДНАктёр дубляжа
Даниил
Нетребин
- АЗАктёр дубляжа
Алекс�ей
Золотницкий
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- МФКомпозитор
Мишель
Филипп-Жерар