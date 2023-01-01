Побег
Wink
Фильмы
Побег
9.11978, La carapate
Комедии, Криминал95 мин12+
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Побег (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Пьер Ришар в легкой комедии об адвокате, который по нелепой случайности присоединяется к побегу из тюрьмы.

Жан-Филипп Дюрок — адвокат, защищающий интересы несправедливо обвиненного Марселя Голара. Тому грозит смертная казнь за убийство, которое он не совершал, и во время очередного визита Дюрок заверяет клиента, что обязательно добудет для него помилование у самого президента. Однако именно в этот момент в тюрьме начинается массовый побег. Голар, воспользовавшись моментом, крадет одежду Дюрока и бросается наутек. Дюрок следует за ним, пытаясь уговорить вернуться, но теперь и адвоката подозревают в организации бунта.

Сможет ли Дюрок восстановить свое честное имя и помочь Голару, узнаете на Wink. Смотреть фильм «Побег» 1978 года онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе уже сейчас!

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег»

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