Аленький цветочек (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Экранизация классической детской сказки Сергея Аксакова. Странствующий купец отправляется в далекое плаванье и обещает привезти каждой из трех дочерей диковинные подарки. Старшие дочери просят себе заморских тканей и камней самоцветных. А младшая, любимая дочка, просит у батюшки дивный аленький цветочек, который приснился ей во сне. Но выясняется, что раздобыть этот незатейливый подарок труднее всего. Хозяин цветка не только не желает с ним расставаться, но и оказывается лесным чудовищем. Узнать, чем закончится эта удивительная волшебная история, можно, посмотрев фильм «Аленький цветочек» (1978) в видеосервисе Wink.



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