Аленький цветочек
Wink
Детям
Аленький цветочек

Аленький цветочек (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.51978, Аленький цветочек
Фэнтези, Семейный65 мин0+

О фильме

Экранизация классической детской сказки Сергея Аксакова. Странствующий купец отправляется в далекое плаванье и обещает привезти каждой из трех дочерей диковинные подарки. Старшие дочери просят себе заморских тканей и камней самоцветных. А младшая, любимая дочка, просит у батюшки дивный аленький цветочек, который приснился ей во сне. Но выясняется, что раздобыть этот незатейливый подарок труднее всего. Хозяин цветка не только не желает с ним расставаться, но и оказывается лесным чудовищем. Узнать, чем закончится эта удивительная волшебная история, можно, посмотрев фильм «Аленький цветочек» (1978) в видеосервисе Wink.

Аленький цветочек смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb