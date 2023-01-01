Аленький цветочек (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.51978, Аленький цветочек
Фэнтези, Семейный65 мин0+
О фильме
Экранизация классической детской сказки Сергея Аксакова. Странствующий купец отправляется в далекое плаванье и обещает привезти каждой из трех дочерей диковинные подарки. Старшие дочери просят себе заморских тканей и камней самоцветных. А младшая, любимая дочка, просит у батюшки дивный аленький цветочек, который приснился ей во сне. Но выясняется, что раздобыть этот незатейливый подарок труднее всего. Хозяин цветка не только не желает с ним расставаться, но и оказывается лесным чудовищем. Узнать, чем закончится эта удивительная волшебная история, можно, посмотрев фильм «Аленький цветочек» (1978) в видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИПРежиссёр
Ирина
Поволоцкая
- МИАктриса
Марина
Ильичёва
- Актёр
Лев
Дуров
- АДАктриса
Алла
Демидова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- Актёр
Александр
Абдулов
- ОЛАктриса
Ольга
Леонова
- ЕВАктриса
Елена
Водолазова
- ВГАктёр
Валентин
Гнеушев
- ВУАктёр
Вадим
Урюпин
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- НРСценарист
Наталья
Рязанцева
- ИМПродюсер
Иван
Морозов
- ААОператор
Александр
Антипенко
- ЭДКомпозитор
Эдисон
Денисов