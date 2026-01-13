Чайка
Wink
Фильмы
Чайка
8.81970, Чайка
Драма94 мин18+
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Чайка (фильм, 1970) смотреть онлайн

О фильме

Об исканиях и сомнениях русской интеллигенции в конце XIX века.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чайка»