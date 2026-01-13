8.81970, Чайка
Драма94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Чайка (фильм, 1970) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юлий
Карасик
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ВЧАктёр
Владимир
Четвериков
- НПАктёр
Николай
Плотников
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актёр
Ефим
Копелян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- СПАктриса
Софья
Павлова
- СТАктёр
Сергей
Торкачевский
- ССАктёр
Сергей
Смирнов
- ХКАктёр
Хенрикас
Кураускас
- ССАктёр
Станислав
Симонов
- ЮКСценарист
Юлий
Карасик
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- МКМонтажёр
Мария
Карева
- МСОператор
Михаил
Суслов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке