Повесть о неизвестном актере
Wink
Фильмы
Повесть о неизвестном актере

Повесть о неизвестном актере (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Повесть о неизвестном актере
Драма78 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Павел Павлович Горяев немолодой актёр. Много лет он играет в провинциальном театре на ведущих ролях. Режиссёр спектакля по пьесе, которую писали для Горяева, берёт молодого актёра на его роль. Горяев поначалу впадает в отчаяние, уходит из театра, обращается к друзьям. Через некоторое время он переваривает случившееся и понимает, что наступило время достойно уйти со сцены.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb