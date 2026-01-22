Повесть о неизвестном актере (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Повесть о неизвестном актере
Драма78 мин12+
О фильме
Павел Павлович Горяев немолодой актёр. Много лет он играет в провинциальном театре на ведущих ролях. Режиссёр спектакля по пьесе, которую писали для Горяева, берёт молодого актёра на его роль. Горяев поначалу впадает в отчаяние, уходит из театра, обращается к друзьям. Через некоторое время он переваривает случившееся и понимает, что наступило время достойно уйти со сцены.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зархи
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- ЕГАктриса
Екатерина
Гражданская
- АСАктриса
Ангелина
Степанова
- Актёр
Игорь
Старыгин
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Михаил
Кононов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АЗСценарист
Александр
Зархи
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке