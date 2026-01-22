Повесть о неизвестном актере (фильм, 1977) смотреть онлайн

Павел Павлович Горяев немолодой актёр. Много лет он играет в провинциальном театре на ведущих ролях. Режиссёр спектакля по пьесе, которую писали для Горяева, берёт молодого актёра на его роль. Горяев поначалу впадает в отчаяние, уходит из театра, обращается к друзьям. Через некоторое время он переваривает случившееся и понимает, что наступило время достойно уйти со сцены.

