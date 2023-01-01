Биография

Ангелина Степанова — актриса, обладательница многочисленных наград, званий и премий. Во время учебы в гимназии занималась у балетного репетитора, но в 1921-м поступила в драматическую театральную школу. В 1924-м стала актрисой МХАТ. Первая роль Степановой — княжна Милославская в пьесе А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Получив сценический опыт, начала работать на радио. В фондах российского радио хранится более тридцати спектаклей и литературных инсценировок с участием актрисы. Двенадцать спектаклей сыграно артисткой на телевидении за период с 1953 по 1986 год. В кинематографе работала мало в силу занятости в театральном репертуаре. В эпопее «Война и мир» сыграла владелицу модного салона. В прославленной ленте «Они сражались за Родину» создает образ суровой в своем презрении к отступающим старухи. Небольшая роль Степановой в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны» чрезвычайно важна для сюжета. В двухсерийной драме «Объяснение в любви» актриса играет главную героиню, дожившую до старости и горестно осмысливающую пережитое. Последний фильм выдающейся артистки — драма 1987 года «Запомните меня такой»...