Объяснение в любви
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Объяснение в любви

Объяснение в любви (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.11977, Объяснение в любви
Драма126 мин18+

О фильме

Уже пожилым человеком вспоминает герой фильма свою молодость, встречу с женщиной, ставшей его судьбой, первые писательские командировки по молодой Стране Советов, то, как учился он думать, любить и прощать…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Объяснение в любви»