Третий тайм
Актёры и съёмочная группа фильма «Третий тайм»

Режиссёры

Евгений Карелов

Режиссёр

Актёры

Юрий Волков

АктёрСоколовский
Владимир Кашпур

АктёрКирилл Зайцев
Леонид Куравлёв

АктёрЛёня Фокин
Юрий Назаров

АктёрМиша Скачко
Вячеслав Невинный

АктёрСавчук
Глеб Стриженов

АктёрЕвгений Викторович Рязанцев
Геннадий Юхтин

АктёрДугин
Алексей Эйбоженко

АктёрЛемешко
Валентина Шарыкина

АктрисаВера
Игорь Пушкарев

АктёрКириллов
Александра Данилова

Актрисамать Саши
Лидия Драновская

АктрисаРязанцева
Эрвин Кнаусмюллер

Актёрмайор Хайнц
Александр Метелкин

АктёрПавлик
Николай Новлянский

Актёрпродавец бутс
Владимир Пицек

Актёрнемецкий офицер
Георгий Светлани

Актёрпарикмахер
Валентинс Скулме

Актёркапитан немцев
Валентина Маркова

АктрисаСаша
Зоя Василькова

Актрисахозяйка квартиры
Н. Абрамов

Актёр
Эвальд Баренс

Актёр
Л. Бирюлин

Актёр
В. Черный

Актёрнемецкий футболист
Юрий Дмитриев

Актёр
Александр Галанов

Актёр
Тина Гурко

Актрисазрительница
Л. Илюхин

Актёрнемецкий футболист
Володя Калотыгин

Актёр
Николай Козлов

Актёр
Б. Квин

Актёрнемецкий футболист
В. Ланге

Актёрнемецкий футболист
Л. Новиков

Актёрнемецкий футболист
Евгений Панцов

Актёрсоветский футболист
Александр Петров

Актёр
О. Савельев

Актёрнемецкий футболист
И. Стравинский

Актёр
Виллу Томингас

Актёрнемецкий футболист
Михаил Огоньков

Актёрнемецкий футболист
Владимир Удалов

Актёр
Альфред Зиновьев

АктёрЯн Рихтер

Сценаристы

Александр Борщаговский

Сценарист

Продюсеры

Аркадий Ашкинази

Продюсер

Монтажёры

Клавдия Алеева

Монтажёр

Операторы

Сергей Зайцев

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Композитор