Жаворонок (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.11964, Жаворонок
Драма, Военный85 мин18+

О фильме

Советские солдаты бегут из нацистского плена на танке. Фильм «Жаворонок» — история героической борьбы в тылу врага, основанная на подлинном случае. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и вновь напомнила о себе с выходом российского блокбастера «Т-34».

1942 год. Германия. Немецкое руководство готовит противотанковые испытания. В качестве мишеней фашисты используют советские танки, захваченные в бою. Чтобы эксперимент был чище, в «смертные экипажи» набирают красноармейцев-танкистов и некоторое количество обычных людей из концлагерей. Все они должны погибнуть на испытаниях. В один из таких экипажей попадает механик Иван, оказавшийся танковым асом. В его команду также включают бойца-француза и двух советских солдат. В критический момент экипаж сбегает на танке Т-34, прорывая вражеский тыл и расправляясь с немцами.

Смогут ли герои-беглецы спастись от погони? Чего стоило командиру танка принять такое смелое решение? Узнаете, если будете смотреть «Жаворонок», фильм 1964 года, в нашем онлайн-кинотеатре.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb