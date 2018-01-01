Жаворонок (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советские солдаты бегут из нацистского плена на танке. Фильм «Жаворонок» — история героической борьбы в тылу врага, основанная на подлинном случае. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и вновь напомнила о себе с выходом российского блокбастера «Т-34».
1942 год. Германия. Немецкое руководство готовит противотанковые испытания. В качестве мишеней фашисты используют советские танки, захваченные в бою. Чтобы эксперимент был чище, в «смертные экипажи» набирают красноармейцев-танкистов и некоторое количество обычных людей из концлагерей. Все они должны погибнуть на испытаниях. В один из таких экипажей попадает механик Иван, оказавшийся танковым асом. В его команду также включают бойца-француза и двух советских солдат. В критический момент экипаж сбегает на танке Т-34, прорывая вражеский тыл и расправляясь с немцами.
Смогут ли герои-беглецы спастись от погони? Чего стоило командиру танка принять такое смелое решение? Узнаете, если будете смотреть «Жаворонок», фильм 1964 года, в нашем онлайн-кинотеатре.
