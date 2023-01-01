Личное дело судьи Ивановой (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Любовь Иванова – успешная и жесткая судья, хорошо зарекомендовавшая себя в профессии. Она дорожит репутацией, даже когда речь заходит о семье, поэтому новость об измене мужа принимает стоически и пытается жить, как ни в чем не бывало. Ее дочь Лена не может смириться с произошедшим – еще сложнее ей становится от того, что любовницей отца стала ее учительница музыки Ольга Николаевна. Теперь Лена хочет разлучить их и восстановить отношения родителей.



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