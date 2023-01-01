Личное дело судьи Ивановой (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.71986, Личное дело судьи Ивановой
Драмы, Советские80 мин18+
Сюжет
Любовь Иванова – успешная и жесткая судья, хорошо зарекомендовавшая себя в профессии. Она дорожит репутацией, даже когда речь заходит о семье, поэтому новость об измене мужа принимает стоически и пытается жить, как ни в чем не бывало. Ее дочь Лена не может смириться с произошедшим – еще сложнее ей становится от того, что любовницей отца стала ее учительница музыки Ольга Николаевна. Теперь Лена хочет разлучить их и восстановить отношения родителей.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ОДАктриса
Оксана
Дацкая
- Актриса
Лилия
Гриценко
- МЗАктриса
Марина
Зудина
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актёр
Алексей
Гуськов
- АЛАктёр
Аристарх
Ливанов
- ЛГАктриса
Лариса
Гребенщикова
- АБАктриса
Анна
Белюженко
- ГЩСценарист
Галина
Щербакова
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- ИФОператор
Илья
Фрез мл.
- ММКомпозитор
Марк
Минков