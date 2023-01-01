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Фильмы
Личное дело судьи Ивановой
Актёры и съёмочная группа фильма «Личное дело судьи Ивановой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Личное дело судьи Ивановой»

Режиссёры

Илья Фрэз

Илья Фрэз

Режиссёр

Актёры

Наталья Гундарева

Наталья Гундарева

АктрисаЛюбовь Иванова
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрСергей Иванов
Оксана Дацкая

Оксана Дацкая

АктрисаЛена Иванова
Лилия Гриценко

Лилия Гриценко

Актрисамама Любы
Марина Зудина

Марина Зудина

АктрисаОльга Николаевна
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

АктрисаАнна Николаевна
Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

АктёрВолодя
Аристарх Ливанов

Аристарх Ливанов

Актёрнезнакомец в аэропорту
Лариса Гребенщикова

Лариса Гребенщикова

АктрисаНилина
Анна Белюженко

Анна Белюженко

АктрисаНилина

Сценаристы

Галина Щербакова

Галина Щербакова

Сценарист

Продюсеры

Виктор Решетов

Виктор Решетов

Продюсер

Операторы

Илья Фрез мл.

Илья Фрез мл.

Оператор

Композиторы

Марк Минков

Марк Минков

Композитор