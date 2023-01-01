Пищеблок
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Пищеблок
8.72021, Пищеблок 1 сезон
Триллеры, Фантастика18+
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Пищеблок (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1980 год. В пионерский лагерь «Буревестник» в числе прочих ребят приезжает школьник Валера Лагунов. Его брат погиб здесь прошлым летом в результате несчастного случая, и теперь Валера периодически видит его призрак. Впрочем, парня больше заботит первая влюбленность и общение со сверстниками. Но вскоре оказывается, что среди обитателей лагеря спрятались вампиры, высасывающие кровь пионеров и подчиняющие их своей воле.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пищеблок»

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