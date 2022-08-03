8.82021, Пищеблок. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Пищеблок (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
1980 год. В пионерский лагерь «Буревестник» в числе прочих ребят приезжает школьник Валера Лагунов. Его брат погиб здесь прошлым летом в результате несчастного случая, и теперь Валера периодически видит его призрак. Впрочем, парня больше заботит первая влюбленность и общение со сверстниками. Но вскоре оказывается, что среди обитателей лагеря спрятались вампиры, высасывающие кровь пионеров и подчиняющие их своей воле.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бордуков
- ПНАктёр
Пётр
Натаров
- ДВАктёр
Даниил
Вершинин
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актриса
Ксения
Трейстер
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актёр
Никита
Кологривый
- АТСценарист
Александр
Талал
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- АГСценарист
Анна
Гвоздь
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- АКХудожница
Анна
Козлова
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- АКМонтажёр
Антон
Комраков
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- Оператор
Николай
Богачёв
- МЧОператор
Максим
Чирков
- СККомпозитор
Сергей
Каширин