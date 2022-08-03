Пищеблок. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Пищеблок
1-й сезон
1-я серия
8.82021, Пищеблок. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Фэнтези18+
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Пищеблок (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1980 год. В пионерский лагерь «Буревестник» в числе прочих ребят приезжает школьник Валера Лагунов. Его брат погиб здесь прошлым летом в результате несчастного случая, и теперь Валера периодически видит его призрак. Впрочем, парня больше заботит первая влюбленность и общение со сверстниками. Но вскоре оказывается, что среди обитателей лагеря спрятались вампиры, высасывающие кровь пионеров и подчиняющие их своей воле.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пищеблок»