1980 год. В пионерский лагерь «Буревестник» в числе прочих ребят приезжает школьник Валера Лагунов. Его брат погиб здесь прошлым летом в результате несчастного случая, и теперь Валера периодически видит его призрак. Впрочем, парня больше заботит первая влюбленность и общение со сверстниками. Но вскоре оказывается, что среди обитателей лагеря спрятались вампиры, высасывающие кровь пионеров и подчиняющие их своей воле.

