Жига. На полной скорости (фильм, 2025) смотреть онлайн

Начинающий гонщик выступает против популярного блогера в напряженном дрифт-заезде — на старых «Жигулях», доставшихся в наследство от деда. Гоночный экшен «Жига. На полной скорости» — фильм с участием Сер�гея Шакурова о семье и стремлении к победе.



На вернувшегося из армии Лешу валится куча проблем: у его матери появился крупный долг перед мошенниками, а зарплаты таксиста будет недостаточно, чтобы его выплатить. К счастью, в гараже обнаруживаются старые «Жигули», принадлежавшие его деду. Тот был гонщиком-энтузиастом и изрядно прокачал автомобиль, готовясь к скоростным заездам. К сожалению, шансов продать машину за приличные деньги нет, но не все потеряно. Леша попадает в компанию стритрейсеров, где знакомится со Шкурным, блогером с миллионной аудиторией. Он приглашает Лешу поучаствовать в дрифт-гонке, где за проигрыш ему полагается щедрый гонорар. Однако Леша решает во что бы то ни стало одержать победу в неравном противостоянии.



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