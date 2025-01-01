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Жига. На полной скорости (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Начинающий гонщик выступает против популярного блогера в напряженном дрифт-заезде — на старых «Жигулях», доставшихся в наследство от деда. Гоночный экшен «Жига. На полной скорости» — фильм с участием Сер�гея Шакурова о семье и стремлении к победе.
На вернувшегося из армии Лешу валится куча проблем: у его матери появился крупный долг перед мошенниками, а зарплаты таксиста будет недостаточно, чтобы его выплатить. К счастью, в гараже обнаруживаются старые «Жигули», принадлежавшие его деду. Тот был гонщиком-энтузиастом и изрядно прокачал автомобиль, готовясь к скоростным заездам. К сожалению, шансов продать машину за приличные деньги нет, но не все потеряно. Леша попадает в компанию стритрейсеров, где знакомится со Шкурным, блогером с миллионной аудиторией. Он приглашает Лешу поучаствовать в дрифт-гонке, где за проигрыш ему полагается щедрый гонорар. Однако Леша решает во что бы то ни стало одержать победу в неравном противостоянии.
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СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- НАРежиссёр
Наталия
Ахметова-Калёнова
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Софья
Аржаных
- Актёр
Андрей
Соколов
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- АЦАктёр
Аркадий
Цареградцев
- НАСценарист
Наталия
Ахметова-Калёнова
- ААСценарист
Александр
Архипов
- НАПродюсер
Наталия
Ахметова-Калёнова
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ЕСПродюсер
Евгений
Субочев
- АНПродюсер
Алексей
Неймышев
- ВРПродюсер
Виктория
Рубан
- ВБХудожник
Василий
Бернарделли
- МТХудожница
Марина
Танерова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ВЗМонтажёр
Виктор
Зибарев
- САОператор
Сергей
Астахов
- Композитор
Константин
Познеков