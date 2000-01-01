Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Второй фильм из исторического цикла Светланы Дружининой о Российской империи после смерти Петра I. На этот раз в центре повествования — императрица Екатерина I и ее бывший любовник граф Александр Меншиков. Со времени кончины Петра Великого прошло два года. Влияние Меншикова, который возвел на престол Екатерину I, стало особенно ощущаться при дворе. Несмотря на его власть, противники графа продолжают плести интриги и мечтают лишить его привилегированного положения. И вот наконец во время отдыха на природе граф получает тревожные новости: к нему направляется отряд, которому поручено арестовать Меншикова и отвезти в Кронштадскую крепость для дознания. Избежав преследования, он отправляется прямиком к Екатерине, чтобы решить разногласия. О том, как будут развиваться отношения императрицы и графа, расскажет фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы» — смотреть онлайн его можно на Wink.



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